إنتر ميلان يتابع وضعية ديبالا في يوفنتوس

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إنتر ميلان يتابع بترقب شديد وضعية النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس.

وينتهي عقد الهداف البالغ من العمر 28 عاماً مع يوفي عقب نهاية الموسم الجاري.

وسيصبح المهاجم بعدها لاعباً حراً ما لم يتم تمديد عقده بعدما أجلت إدارة البيانكونيري محادثاتها نظراً لمغالاة ديبالا في مطالبه.

ويتابع جيوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي في إنتر التطورات بعدما وصلته أنباء بأن الأرجنتيني لا يمانع الرحيل الصيف القادم عن ملعب آليانز.

وخاض اللاعب 275 مباراة مع يوفنتوس حتى الآن سجل خلالها 110 أهداف وصنع 46 هدف آخر.

يذكر أن الأرجنتيني وصل إلى يوفي في عام 2015 قادماً من باليرمو في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 41 مليون يورو.