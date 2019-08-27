إنتر ميلان يتجاوز ليتشي برباعية نظيفة

أحرز المهاجم روميلو لوكاكو هدفاً في مباراته الأولى مع فريقه الجديد إنتر ميلان في بداية رائعة للمدرب الجديد أنتونيو كونتي انتهت بفوز كبير 4-0 على ليتشي الوافد الجديد على الدوري الإيطالي.

وافتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة، وأضاف ستيفانو سينسي وهو لاعب آخر خاض مباراته الأولى مع انتر بعد انضمامه من ساسوولو الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.

وسجل لوكاكو القادم من مانشستر يونايتد هذا الشهر أول أهدافه مع النيراتزوري عندما تابع تسديدة لاوتارو مارتينيز التي ارتدت من يد غابرييل حارس الضيوف بعد مرور ساعة من البداية.

وأكمل أنتونيو كاندريفا رباعية إنتر عبر تسديدة هائلة من مسافة 35 متراً قبل النهاية بست دقائق.

وتولى كونتي المسؤولية خلفاً للمدرب لوتشيانو سباليتي عقب نهاية الموسم الماضي في إطار سعي النادي لإنهاء ثمانية مواسم دون التتويج بلقب كبير.