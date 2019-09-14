إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على أودينيزي

حقق إنتر انتصارًا صعبًا على حساب أودينيزي بهدف مقابل لا شيء ليعزز صدارته للدوري الإيطالي مستفيدًا من تعادل يوفنتوس عصر اليوم أمام فيورنتينا.

وكان أودينيزي قد حل ضيفًا على إنتر فوق ميدانه جيوسيبي مياتزا في واحدة من أقوى مواجهات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

وبدأت المباراة بمحاولات قوية من إنتر كان أبرزها كرة بوليتانو التي روضها وسددها بقوة ولكنها اصطمت بالقائم الأيسر لحارس أودينيزي.

واستمرت محاولات إنتر أمام كرات مرتدة من أودينيزي بقيادة دي بول ولكن مع صلابة دفاعية للثلاثي جودين ودي فراي وميلان شكرينيار وخلفهم الحارس سمير هانداوفيتش.

وفي الدقيقة الثلاثين تعرض نجم أودينيزي دي بول للطرد بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أشهرها له الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو ورؤية صفعته لوجه كاندريفا.

واستفاد إنتر من النقص العددي ونجح في خطف الهدف الأول برأسية مميزة من أحد أفضل لاعبي الفريق فيما مر من الموسم حتى الآن ستيفانو سينسي، مستفيدًا من عرضية مميزة من دييجو جودين.

وعلى هذا الهدف انتهى شوط المباراة الأول بتقدم إنتر بهدف مقابل لا شيء، وبأداء أقل من المتوسط من كلا الفريقين ومباراة فقيرة بالنسبة للمشاهد.

وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرًا وسارت على نفس النسق بمحاولات شحيحة هنا وهناك، دون أن تثمر عن أي أهداف أخرى.

وعلى ذلك انتهت المباراة بفوز إنتر الثالث على التوالي مع كونتي في الموسم الجديد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي.