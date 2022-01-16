إنتر ميلان يتعادل دون أهداف مع أتالانتا في قمة الدوري الإيطالي

تعادل إنتر ميلان حامل اللقب مع مستضيفه أتالانتا دون أهداف في مباراة قمة قوية شهدها ملعب جيويس ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتناوب الفريقان على إهدار الفرص خلال التسعين دقيقة وكان كلاهما قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارسين سمير هاندانوفيتش من طرف الضيوف، وخوان موسو من طرف صاحب الأرض.

إنتر ميلان يستمر في صدارة السيري آ

بهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن ميلان ثاني الترتيب الذي خاض بدوره نفس العدد من المباريات.

كما رفع أتالانتا رصيده بدوره إلى 42 نقطة في المركز الرابع من 21 لقاء أيضاً.