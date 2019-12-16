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إنتر يتعادل مع فيورنتينا ويتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 05:35
تعادل مخيب لإنتر
تعادل مخيب لإنتر

فرط إنتر ميلان في الإنفراد بصدارة الدوري الإيطالي بعدما أهدر نقطتين ثمينتين بتعادله 1-1 مع مستضيفه فيورنتينا خلال المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب آرتيميو فرانكي ضمن المرحلة السادسة عشر.

تقدم الضيوف بهدف سجله بورخا فاليرو في الدقيقة الثامنة، وعادل الفيولا عن طريق دوسان فالهوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر ميلان رصيده بالتالي إلى 39 ليتقاسم صدارة الترتيب مع يوفنتوس، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

Via SyndiGate.info


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