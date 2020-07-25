إنتر ميلان يتغلب على جنوى ويستعيد المركز الثاني

حقق إنتر انتصاراً هاماً على مستضيفه جنوى بثلاثة أهداف نظيفة ليستعيد المركز الثاني في الدوري الإيطالي من أتالانتا.

وكان أتالانتا قد تعادل أمس مع ميلان بهدف لمثله ليمنح النيراتزوري فرصة استعادة المركز الثاني.

نجح إنتر في التقدم خلال الشوط الأول برأسية مميزة من روميلو لوكاكو (34).

وأضاف أليكسيس سانشيز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 83، ثم عاد لوكاكو ليختتم الأهداف في اللحظات الأخيرة (90+3).

ورفع إنتر رصيده بالتالي إلى 76 نقطة متفوقاً على أتالانتا الذي يمتلك 75 نقطة، وخلف يوفنتوس المتصدر برصيد 80 نقطة.

وسيخوض إنتر مباراتين في غاية الصعوبة أمام كل من نابولي وأتالانتا في المرحلتين المتبقيتين له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويحتاج إلى الفوز فيهما من أجل ضمان المركز الثاني على الأقل.