إنتر ميلان يتغلب على كالياري بصعوبة

تغلب إنتر ميلان على مستضيفه كالياري بهدفين لهدف ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

البداية كانت في الدقيقة 25 بتمريرة رائعة من ستيفانو سينسي وإنهاء من لاوتارو مارتينيز ليمنح إنتر الهدف الأول.

وفي الدقيقة 50 أرسل ناهيتان نانديز كرة رائعة صوب جواو بيدرو الذي ارتقى وأودعها برأسه في شباك إنتر مدركاً التعادل.

وفي الدقيقة 72 سجل روميلو لوكاكو ثاني الأهداف للنيراتزوري من ركلة جزاء، بعد تدخل عنيف من فابيو بيساكاني داخل المنطقة على سينسي المتألق.

بهذا الفوز، يواصل إنتر ملاحقته ليوفنتوس برصيد 6 نقاط لكلٍ منهما، فيما يحتل كالياري المركز الثامن عشر بلا نقاط.