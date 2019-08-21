إنتر ميلان يتفق مع أليكسيس سانشيز

كشف تقرير إعلامي أمس، عن تطور جديد بشأن اقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي إنتر سيعقدون اجتماعاً حاسماً مع نظرائهم في يونايتد، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وكانت بعض التقارير السابقة قد أكدت توصل النيراتزوري لاتفاق نهائي مع النجم التشيلي، ويتبقى فقط إنهاء تفاصيل التعاقد مع الشياطين الحمر.

وسينتقل سانشيز إلى إنتر في إعارة لمدة موسم مع وجود بند يسمح بشراء عقد اللاعب نهائياً مقابل 15 مليون يورو صيف العام المقبل.

يذكر أن سانشيز يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، بعد خروجه من حسابات المدرب أولي غونار سولشاير.