إنتر ميلان يتفوق على فينيزيا بهدفين لهدف

تغلب إنتر ميلان حامل اللقب على ضيفه فينيزيا بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدفا النيراتزوري عن طريق كلٍ من نيكولو باريلا ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقتين 40 و 90.

أما هدف الضيوف الوحيد فسجله توماس هنري في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

بهذا الانتصار الجديد، عزز إنتر ميلان من تواجده في صدارة الدوري الإيطالي (سيري آ) بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة.

أما فينيزيا، فتستمر معركته مع تجنب الهبوط لمصاف أندية الدرجة الثانية إذ تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطتين مؤقتاً عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله كالياري حالياً.