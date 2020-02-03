إنتر ميلان يحاول إبعاد لاوتارو مارتينيز عن برشلونة

قرر إنتر ميلان تجديد عقد نجمه لاوتارو مارتينيز لفترة إضافية، رغم أن عقده الجاري ينتهي في صيف 2023، من أجل محاولة تعطيل عملية انتقاله المحتملة إلى برشلونة.

وأشارت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أمس، إلى أن عقد الدولي الأرجنتيني الجاري مع النيراتزوري يسمح له بالمغادرة، في حال دفع الشرط الجزائي كاملاً والذي يبلغ 111 مليون يورو.

ويرغب مسؤولو البارسا في دفع هذه القيمة الصيف القادم لتعويض لويس سواريز على المدى البعيد، ولتأكيد انتقال المهاجم إلى كامب ناو، دون أخذ موافقة إنتر.

في المقابل، عرض النادي الإيطالي على مهاجمه راتباً أكبر مع مزايا إضافية لإقناعه بالاستمرار لفترة أخرى، إضافة إلى رفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الثنائي بين الطرفين.