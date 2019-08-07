إنتر ميلان يحاول ضم آرتورو فيدال

كشف تقرير إيطالي عن تطور جديد في سوق انتقالات إنتر ميلان.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة النيراتزوري تسعى لإرضاء المدرب أنتونيو كونتي قبل بداية الموسم الجديد عن طريق إبرام صفقة من العيار الثقيل.

وأشار إلى أن حلم النيراتزوري هو استبدال بورخا فاليرو وجواو ماريو في وسط الملعب، بثنائي برشلونة آرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، إلا أنه من الصعب ضم اللاعبين معاً هذا الصيف.

وأوضح أن إنتر يكثف جهوده حالياً لضم الدولي التشيلي، خاصة وأن البارسا منفتح الآن صوب بيع نجم الوسط.

يذكر أنه سبق لفيدال اللعب تحت قيادة كونتي، عندما كانا معاً في يوفنتوس.