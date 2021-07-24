إنتر ميلان يحدد سعر بيع لوكاكو

قالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن إنتر ميلان بطل الدوري المحلي مستعد لبيع روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الحالية إذا ما وصله عرض مناسب.

ولن يتخلى النيراتزوري عن خدمات هدافه الأول صاحب الـ 28 عاماً بأقل من 100 مليون جنيه استرليني، علماً بأنه تعاقد معه عام 2019 مقابل 68 مليون جنيه ليسجل في صفوفه 30 هدفاً على الأقل كل موسم.

وكافىء إنتر النجم البلجيكي برفع أجره الأسبوعي من 125 ألف جنيه إلى 140 ألفاً بدءاً من الموسم القادم.

لوكاكو ليس هدف تشيلسي الرئيسي هذا الصيف

ويسعى تشيلسي لضم مهاجم من الطراز الأول بعد معاناة خطه الأمامي الموسم المنصرم رغم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويعد إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الهدف الأول للبلوز هذا الصيف، إلا أن ضمه سيكون في غاية الصعوبة، مما قد يدفع النادي اللندني للتفكير بخيارات أخرى أبرزها لوكاكو لاعبه السابق.