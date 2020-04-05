إنتر ميلان يحدد سعر شكرينيار بـ 80 مليون يورو

جددت إدارة إنتر ميلان مبلغ 80 مليون يورو لمن يريد كسب خدمات مدافعه ميلان شكرينيار خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، الأحد، أن مسؤولي إنتر لن يوافقوا بأي عرض أقل من ذلك، في ظل حاجة النادي إلى سيولة مالية كبيرة بعد نهاية الموسم الجاري.

ورفض النيراتزوري عرضاً من مانشستر سيتي لضم شكرينيار، مقابل 65 مليون يورو الصيف الماضي، مع إعجاب المدرب بيب غوارديولا بقدرات الدولي السلوفاكي كثيراً.

على جانب آخر، يحاول النادي الإيطالي إقناع مهاجمه لاوتارو مارتينيز بالاستمرار، والتوقيع على عقد جديد مع رفع قيمة الشرط الجزائي في حال رغبته في الرحيل.