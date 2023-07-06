إنتر ميلان يحذر مانشستر يونايتد بخصوص أندريه أونانا

وجه إنتر ميلان إنذاراً شديد اللهجة لمانشستر يونايتد فيما يخص صفقة الحارس الدولي الكاميروني أندريه أونانا.

وربطت تقارير إعلامية نجم الحراسة بالانتقال صوب ملعب أولد ترافورد هذا الصيف نظراً للأداء الاستثنائي الذي قدمه مع النيراتزوري منذ تعاقده معه الصيف الماضي.

وبدأ المخضرم سمير هاندانوفيتش الموسم مع إنتر ميلان قبل أن يبدأ المدرب سيموني إنزاغي في الاعتماد على الحارس الكاميروني تدريجياً.

ونظراً لقوة شخصيته ومرونته، بات نجم أياكس السابق حارس الأفاعي الرئيسي ليتراجع دور هاندانوفيتش في الفريق.

في الجهة المقابلة، يرغب يونايتد بجلب صاحب الـ 27 عاماً إلى ملعب أولد ترافورد بطلبٍ مباشر من مدربه السابق إيريك تين هاغ.

لكن النادي الإنجليزي لم يقدم بعد عرضاً يقنع الإيطاليين بالتخلي عن أونانا الذي يعتبره كثيرون من ضمن أفضل حراس العالم في الوقت الراهن.

لذلك، شدد بييرو أوسييلو مدير إنتر الرياضي في تصريحات إعلامية نقلها موقع "ترايبل فوتبول" أن النادي يعتبر الكاميروني أحد أهم عناصره وأنه لن يتخلى عنه بسهولة وبعروض منخفضة القيمة.