إنتر ميلان يحقق فوزاً كاسحاً على بولونيا بسداسية لهدف

سحق إنتر ميلان حامل اللقب ضيفه بولونيا بستة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب جيوسيبي مياتزا لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف النيراتزوري عن طريق لاوتارو مارتينيز (6)، وميلان شكرينيار (30)، ونيكولو باريلا (34)، وماتياس فيسينو (54)، والبديل إيدين دجيكو (هدفان في الدقيقتين 63 و 68).

أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عبر آرتور ثيات في الدقيقة 86.

إنتر ميلان يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

ورفع إنتر رصيده بهذا الانتصار الجديد إلى 10 نقاط ليرتقي إلى صدارة الترتيب مؤقتاً.

فيما بقي رصيد بولونيا ثابتاً عند 7 نقاط في المركز السابع.

وخسر بطل إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي في افتتاح مبارياته في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفٍ دون رد.