إنتر ميلان يختار خليفة لوكاكو

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إنتر ميلان حامل لقب سيري آ اختار المهاجم الأنسب لخلافة لاعبه السابق روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى تشيلسي الأسبوع الماضي.

واختارت إدارة النيراتزوري النجم الدولي الإيطالي أندريا بيلوتي الذي تحوم الشكوك حول بقائه مع تورينو هذا الموسم.

ودعم إنتر صفوفه خلال الفترة الأخيرة بالمخضرم إيدين دجيكو القادم من روما والذي يقترب من إتمام العام الخامس والثلاثين من عمره.

في المقابل، يبلغ بيلوتي من العمر 27 عاماً وقد فاز الشهر الماضي مع منتخب بلاده بلقب يورو 2020.

ويشكل اللاعب أفضل خيار متوفر من حيث السعر لتعويض لوكاكو الذي رحل إلى لندن مقابل حوالي 115 مليون يورو.