إنتر ميلان يخطط لضم بديل لاوتارو

يتطلع إنتر ميلان للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، خلال موسم الانتقالات الصيفي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للهداف الأرجنتيني مع سيتي عام 2021.

وارتبط أغويرو بالرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي، نهاية الموسم، خاصة مع عقوبة يويفا التي تنص على منع الفريق من خوض المنافسات الأوروبية لمدة عامين.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" نقلاً عن الصحفي ألفريدو بيدولا، أن هناك رغبة لدى إنتر في ضم أغويرو في السوق الصيفي المرتقب.

وأفاد الصحفي أن إدارة النادي الإيطالي ترى أن أغويرو سيكون البديل المناسب لمواطنه لاوتارو مارتينيز، في سان سيرو.

وتحوم التكهنات حول مستقبل لاوتارو حيث يسعى برشلونة للحصول على خدماته، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير أن إنتر ميلان سيتحرك لضم أغويرو، بحال اتخاذ لاوتارو قراراً بالرحيل عن الفريق.