إنتر ميلان يدخل سباق التعاقد مع أغويرو

انضم إنتر ميلان إلى الأندية التي تتابع مستقبل المهاجم سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده هذا الصيف، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تجديده.

ووفقاً لصحيفة «ذا سن» البريطانية، سجل برشلونة وباريس سان جيرمان اهتمامهما بضم اللاعب، على الرغم من أن الأرجنتيني منفتح أيضاً لفكرة البقاء فى إنجلترا مع نادٍ آخر، حيث يريد صاحب الـ 32 عاماً تعويض الوقت الضائع بعد أن أمضى أشهراً بسبب الإصابة ثم فيروس كورونا.

ويراقب إنتر ما يحصل ويبدو مهتماً أيضاً بمهاجم مانشستر يونايتد إيدينسون كافاني.

وعانى الأوروغوياني (34 عاماً) من فترة محبطة بسبب الإصابات، ولم يكشف بعد عما يخطط للقيام به بعد الصيف، وهناك خيار التمديد لمدة 12 شهراً مع يونايتد، على الرغم من عدم إجراء مفاوضات حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن كافاني أجرى بالفعل محادثات مع بوكا جونيورز للانتقال إليه، وإذا انتقل إلى الأرجنتين للعب مع ماركوس روخو، فيمكنه استبدال كارلوس تيفيز الذي وصل للموسم الأخير في عقده.

وتابعت: «تحدث مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير عن حالة عقد كافاني الشهر الماضي، وأكد أن النادي سعيد معه»، وقال النرويجي: «سنجلس ونتحدث معه في المستقبل القريب لنرى خطته وخططنا، إنها مناقشة جيدة، نحن نتحدث إلى اللاعبين دائماً، وفي ظل وضعية عقده، نحن سعداء جداً بما قدمه».