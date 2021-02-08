إنتر ميلان يرغب في تمديد عقد حكيمي

رفض إنتر ميلان وضع نجمه أشرف حكيمي ضمن قائمة المغادرين الصيف القادم، رغم حاجة النادي إلى سيولة مالية عاجلة في أقرب وقت.

وأشار موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، الأحد، إلى أن مسؤولي النيراتزوري يفضلون الحفاظ على الثلاثي حكيمي وروميلو لوكاكو ونيكولو باريلا، لاعتقادهم بأن هؤلاء يمثلون المشروع الحقيقي للفريق.

وخرجت تقارير تحدثت عن إمكانية انتقال حكيمي إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي مقابل نحو 50 مليون يورو، لكن إنتر سيرفض هذه الخطوة بشكل قاطع.

يذكر أن إنتر اتصل بمسؤولي ريال مدريد من أجل تأجيل الدفعة المستحقة من عقد انتقال حكيمي، وهو ما وافق عليه النادي الملكي بسبب معرفته بالأزمة المالية التي يواجهها الجميع نتيجة جائحة كورونا.