إنتر ميلان يرفض عرض يوفنتوس الجديد لضم إيكاردي

رفض إنتر ميلان عرض يوفنتوس الجديد لضم مهاجمه ماورو إيكاردي.

وافتتح النيراتزوري مشواره في السيري آ أمس بانتصار ساحق على ضيفه ليتشي بأربعة أهداف دون رد، ولم يتواجد إيكاردي ضمن قائمة الفريق أو البدلاء، ولم يتابع وزوجته واندا نارا اللقاء من المدرجات كما جرت العادة.

وتحاول إدارة إنتر بقيادة جوسيبي ماروتا تسويق الأرجنتيني بعدما خرج من حسابات النادي والمدرب أنتونيو كونتي تماماً بعد التعاقد مع روميلو لوكاكو.

وتحدثت وسائل الإعلام عن اهتمام باريس سان جيرمان وميلان وروما بخدماته، لكن يوفنتوس يبقى الأكثر اهتماماً وجدية في ضم المهاجم الأرجنتيني.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" النقاب عن عرض جديد تقدم به يوفي بقيمة 35 مليون يورو إلى جانب بطاقة المهاجم ماريو ماندجوكيتش، لكن هذا العرض رفض على الفور من إنتر، لعدم الاقتناع به سواء من الناحية الاقتصادية أو الفنية، كونهم لا يرغبون بضم المهاجم الكرواتي الذي تقدم في السن.

وقد يوافق إنتر على رحيل إيكاردي للبيانكونيري في حالة واحدة هي حصوله على باولو ديبالا ضمن صفقة مبادلة، وقد تحدث كل من فابيو باراتيتشي وماروتا عن هذه الفرضية هاتفياً قبل أيام ومن الممكن العودة للحديث عنها في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي.