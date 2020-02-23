إنتر ميلان يريد أوباميانغ لتعويض رحيل لاوتارو المتوقع

أصبح إنتر ميلان أكثر شراسة في سوق الانتقالات مقارنة بما مضى بعدما نجح المدرب أنتونيو كونتي في إعادته للمنافسة مجدداً على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم الحالي معيداً البريق لبطل أوروبا السابق.

ويدرك النادي الإيطالي أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نجمه لاوتارو مارتينيز في ظل العروض المقدمة للدولي الأرجنتيني من برشلونة، لذلك بدأت الإدارة محاولاتها لتعويضه بنجم آخر حتى لا يتأثر هجوم الفريق.

ويبدو أن بيير إيميريك أوباميانغ هداف آرسنال بات الهدف الأول للنيراتزوري بعدما كان الدولي الغابوني قريباً من الرحيل صوب البارسا خلال السوق الشتوي الماضي في صفقة لم يكتب لها النجاح.