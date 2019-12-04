إنتر ميلان يريد أوباميانغ

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع بيير إيميريك أوباميانغ نجم آرسنال.

وارتبط اسم صاحب الـ 30 عاماً، بالرحيل عن صفوف الغانرز الشهر القادم أو في الصيف، وسط اهتمام كبير من قبل عملاقى إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

ويعيش الغابوني حالة من التألق مع آرسنال، حيث سجل 10 أهداف خلال 14 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلا أنه يرغب في الرحيل بسبب النتائج السلبية وعدم استقرار الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن أنتونيو كونتى، مدرب إنتر، أبدى إعجابه الشديد بإمكانيات أوباميانغ، وكشف عن رغبته فى ضمه لتكوين مثلث هجومي قوي إلى جانب لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

ويواجه النيراتزوري منافسة شرسة من قبل ريال مدريد وبرشلونة للفوز بخدمات مهاجم بوروسيا دورتموند وميلان السابق.

ومن المقرر أن ينتهى عقد الدولي الغابوني مع آرسنال صيف عام 2021.