إنتر ميلان يزاحم ينافس يونايتد على إيريكسن

دخل إنتر ميلان على خط المفاوضات مع كريستيان إريكسن، صانع ألعاب توتنهام، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال التأهل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس النيراتزوري مع مانشستر يونايتد الذي يريد هو الآخر ضم النجم الدنماركي بعد قرار اللاعب بالرحيل عن توتنهام ورفضه تجديد عقده.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن إدارة سبيرز تريد بيع إيريكسن في يناير، حتى لا يرحل مجاناً نهاية الموسم الجاري.

من جانب آخر، أصبحت فرص انضمام إيريكسن إلى ريال مدريد مستحيلة، بسبب إصرار المدرب زين الدين زيدان على جلب بول بوغبا بدلاً منه.