إنتر ميلان يستبعد ضم فيدال

ألمح بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان، إلى عدم وجود نية للتعاقد مع آرتورو فيدال، نجم وسط برشلونة.

وارتبط اسم التشيلي بالانتقال إلى إنتر في ظل ابتعاده عن المشاركة أساسياً مع برشلونة.

واعترف فيدال، بأنه ليس سعيداً، لعدم مشاركته بشكل أساسي مع البلاوغرانا، مما فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول مستقبله.

وعقب مباراة إنتر ميلان أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، قال ماروتا وفقاً لصحيفة "سبورت": "فيدال؟ تشيلي واحد يكفي"، في إشارة إلى امتلاك النادي لتشيلي آخر هو أليكسيس سانشيز.

وتابع: "الآن نحن ننتظر بفارغ الصبر عودة سانشيز.

"من المتوقع أن يعود إلى المجموعة في يناير، ووقتها سنشعر وكأنه صفقة جديدة".