إنتر ميلان يستبعد لاوتارو وباستوني من مواجهة بايرن ميونخ

قرر سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان استبعاد النجمين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والإيطالي أليساندرو باستوني عن المواجهة الأخيرة التي ستجمعه ببايرن ميونخ في دور مجموعات دوري الأبطال غداً الثلاثاء.

وسيمنح إنزاغي اللاعبين قسطاً من الراحة بهدف تركيز الجهود على مسيرة الفريق في الدوري الإيطالي الذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 24 نقطة وبفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.

لوكاكو ضمن الغائبين عن تشكيلة إنتر ميلان

وينضم إلى الثنائي لاوتارو وباستوني النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الغائب بداعي الإصابة.

وضمن إنتر (10 نقاط) التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال وباتت المواجهة مع بايرن ميونخ (15 نقطة) متصدر المجموعة الثالثة تحصيل حاصل بحكم تحديد المركزين الأول والثاني.

يذكر أن برشلونة احتل المركز الثالث في ذات المجموعة، ليكمل مسيرته هذا الموسم في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، فيما يقبع فيكتوريا بلزن في المركز الرابع.