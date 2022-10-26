إنتر ميلان يسحق بلزن 4-0 ويرسل برشلونة إلى الدوري الأوروبي

سحق إنتر ميلان الإيطالي ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعيةٍ دون مقابل اليوم الأربعاء على أرضية ملعب سان سيرو لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعني هذا الانتصار ضمان النيراتزوري التأهل لدور الـ 16 من المسابقة وانتقال البارسا للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

إنتر ميلان يحتل المركز الثاني ويضمن التأهل

إذ رفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن برشلونة ثالث الترتيب، ومتخلفاً بنقطتين مؤقتاً عن بايرن ميونخ الألماني المتصدر الذي حسم التأهل منذ الجولة الماضية.

جاءت أهداف اللقاء عبر كلٍ من هنريك مخيتاريان (35)، وإيدين دجيكو (هدفان) في الدقيقتين 42 و 66، والبديل العائد من الإصابة روميلو لوكاكو (87).