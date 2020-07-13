إنتر ميلان يشترط 50 مليون يورو للتخلي عن شكرينيار

تفكر إدارة إنتر في بيع عقد المدافع ميلان شكرينيار خلال فترة الانتقالات الصيفية في حال وصول عرض رسمي تبلغ قيمته نحو 50 مليون يورو.

وأكد موقع "سبورت ويتنيس" الإنجليزي، الاثنين، أن مسؤولي إنتر يريدون الحصول على سيولة مالية عاجلة، لذلك فمن الممكن التخلي عن خدمات الدولي السلوفيني هذا الصيف.

ويراقب مانشستر سيتي موقف شكرينيار باهتمام كبير، خاصة أن المدرب بيب غوارديولا يرغب في ضم ثنائي دفاعي الموسم القادم، تحسباً لرحيل كل من جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي.

يذكر أن سيتي ليس الفريق الوحيد المهتم بضم شكرينيار، حيث يسعى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لضم مدافع جديد أيضاً.