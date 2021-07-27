إنتر ميلان يعرض لاوتارو للبيع

قال موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن نادي إنتر ميلان الإيطالي عرض نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويعد تشيلسي ومانشستر سيتي من أبرز المهتمين بضم الدولي الأرجنتيني الذي يستطيع ترك بطل الدوري الإيطالي بحاول وصول عرض مناسب.

كما دخل آرسنال السباق بعد فشله في حسم صفقة إيميليانو بوينديا.

آرسنال يدخل سباق ضم لاوتارو

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن النادي اللندني استفسر عن وضعية النجم البالغ 23 عاماً.

ويتطلع الغانرز للجمع بين الهداف الأرجنتيني والإنجليزي الصاعد بوكايو ساكا في شراكة هجومية مرتقبة.

وسجل نجم النيراتزوري 17 هدفاً للفريق في جميع البطولات الموسم الماضي، ولعب دوراً مهماً في الفوز بلقب السيري آ للمرة الأولى منذ عام 2010.