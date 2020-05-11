إنتر ميلان يعرض 15 مليون يورو لضم فيدال من برشلونة

حدد إنتر ميلان السعر النهائي لعرضه من أجل ضم آرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة.

ويسعى إنتر ميلان منذ شهور للظفر بخدمات الدولي التشيلي بطلب من المدرب أنتونيو كونتي، الذي يعرف جيداً إمكانات اللاعب منذ تدريبه في يوفنتوس.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن مسؤولي إنتر ميلان باشروا بالتحرك من أجل حسم الصفقة نهائياً وحددوا مبلغ 15 مليون يورو لعرضها على برشلونة، مشيرة إلى أن إدارة البارسا لن توافق على رحيل فيدال بأقل من 20 مليون يورو، لكن المفاوضات بين الناديين قد تؤدي لتوصلهما إلى اتفاق خاصة في ظل رغبة البلاوغرانا في ضم، لاوتارو مارتينيز.

ويفكر برشلونة في دخول فيدال في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان هدفها ضم المهاجم الأرجنتيني المتألق والذي يضعه متصدر الدوري الإسباني كبديل طويل الأمد للويس سواريز الذي انخفض مستواه.