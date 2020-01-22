إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة إيريكسن

اجتمع جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر مع وكيل أعمال كريستيان إيريكسن نجم توتنهام وفقاً لتقارير إعلامية.

ويبدو أن مصير الدولي الدنماركي بات مرهوناً بالنيراتزوري بعد فشل المفاوضات مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" أن ماروتا ظهر في أحد المطاعم مع وكيل أعمال إيريكسن مما يعني اقتراب النيراتزوري من حسم الصفقة.

ويبدو إنتر مستعداً لدفع 10 ملايين يورو على توتنهام مقابل إتمام الصفقة في أسرع وقت.

وينتهي عقد الدنماركي الحالي مع سبيرز نهاية الموسم مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني بحلول الصيف إذا لم يرحل هذا الشهر.

ويأمل إنتر في حسم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو أو 15 مليوناً بدلاً من 20 مليون وفقاً لتقارير سابقة.

واتفق إيريكسن مع إنتر على الحصول على سبعة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد بعقد يمتد حتى عام 2024.

ويفضل إيريكسن الرحيل عن توتنهام هذا الشتاء على رحيله في الصيف نظراً لرغبته في إنهاء علاقته بالنادي اللندني سريعاً.

يذكر أن النجم الدنماركي شارك في 25 مباراة رفقة سبيرز هذا الموسم في جميع البطولات بواقع 1455 دقيقة وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

ولن تغير تصريحات جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، كثيراً في مستقبل إيريكسن على ما يبدو.

وأكد مورينيو، أن مشاركة نجم الوسط أمام نوريتش سيتي الليلة، ممكنة رغم اقترابه من الرحيل إلى إنتر، لكن ذلك لن يغير من رغبة اللاعب في الرحيل.

ويعمل إنتر على قدم وساق من أجل ضم إيريكسن، قبل مواجهة كالياري، الأحد المقبل، في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

وبعد مواجهة توتنهام ونوريتش، قد يطير الدنماركي إلى ميلانو من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيداً للانتقال رسمياً.