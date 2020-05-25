إنتر ميلان يقدم عرضاً مغرياً لمهاجم باريس سان جيرمان

دخل إنتر ميلان السباق لضم مهاجم باريس سان جيرمان إيدينسون كافاني.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن إنتر، قدم عرضاً مغرياً لكافاني، يتضمن عقداً يمتد لثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الفريق الإيطالي يتفاوض حالياً مع المهاجم الأوروغوياني، لكنه قد يجد صعوبة في ضمه، في ظل رغبة كل من مانشستر يونايتد، ونيوكاسل، وأتلتيكو مدريد في التعاقد مع صاحب الـ 33 عاماً.

وينتهي عقد الأوروغوياني مع فريقه الحالي سان جيرمان، الشهر المقبل، وهو ما يعني أنه سيرحل مجاناً عن الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واكتفى كافاني، الذي انضم لباريس سان جيرمان عام 2013، بتسجيل 4 أهداف فقط في 14 مباراة خاضها في الموسم المنقضي.