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إنتر ميلان يقهر إيمبولي بعد التمديد ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:33
إنتر ميلان إلى ربع النهائي
إنتر ميلان إلى ربع النهائي

تغلب إنتر ميلان على ضيفه إيمبولي بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد في اللقاء القوي الذي شهده ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا.

جاءت أهداف صاحب الضيافة عن طريق كلٍ من المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز (13)، والمدافع أندريا رانوكيا (90)، ولاعب خط الوسط ستيفانو سينسي (104).

أما هدفا الخاسر فجاء عبر نديم بايرامي (61)، ويونوت رادو (76 بالخطأ في مرمى فريقه).

إنتر ميلان يفقد خواكين كوريا بداعي الإصابة

وشهدت المباراة إصابة مبكرة للنجم الأرجنتيني خواكين كوريا الذي غادر صفوف إنتر بعد مرور قرابة 10 دقائق على البداية وهو يبكي مما ينذر بتعرضه لإصابة خطيرة.

وبلغ النيراتزوري بهذا الانتصار الماراثوني الدور ربع النهائي.

كلمات دالة:إنتر ميلانإيمبوليكأس إيطاليا

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