إنتر ميلان يقهر بنفيكا ويضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال

البوابة - قطع إنتر ميلان الإيطالي شوطاً مهماً نحو بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المقنع على مستضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين دون رد ليلة الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي.

على ملعب دا لوز، قدم النيراتزوري عرضاً قوياً تمكن من خلاله كبح جماح خصمه العنيد.

افتتح النيراتزوري التسجيل مطلع الشوط الثاني من رأسية محكمة لنيكولو باريلا في الدقيقة 51.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف بعد الرجوع لتقنية الفار إثر لمسة يد على جواو ماريو ترجمها البديل روميلو لوكاكو بنجاح في شباك صاحب الضيافة (82).

ويلتقي الفريقان في مواجهة العودة على أرضية ملعب سان سيرو يوم الأربعاء الـ 19 من الشهر الجاري.