إنتر ميلان يقهر فيورنتينا ويفوز بكأس إيطاليا للمرة التاسعة

ظفر إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا للمرة التاسعة في تاريخه بعد انتصاره الصعب والمثير على غريمه فيورنتينا بهدفين لهدف ليلة الأربعاء على أرضية ملعب أولمبيكو في المباراة النهائية.

تقدم الفيولا بصورة مباغتة بعد 3 دقائق على البداية بهدفٍ سجله الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس.

لكن مواطنه لاوتارو مارتينيز نجم المباراة سجل هدفي النيراتزوري في الدقيقتين 29 و 37.

حاول الفريق القادم من فلورنسا الضغط على مرمى سمير هاندانوفيتش بحثاً عن التعادل، لكن محاولاته باءت بالفشل وسط تألق واضح من الحارس المخضرم، فيما سنحت لإنتر عدة فرص بدوره لتسجيل أهداف أخرى لكن لاعبيه أهدروها.