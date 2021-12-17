إنتر ميلان يسحق ساليرنيتانا بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزاً كبيراً على مستضيفه ساليرنيتانا بخماسية دون رد في المباراة التي جرت على ملعب آريكي لحساب المرحلة الـ 18 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وجاءت أهداف النيراتزوري عن طريق كلٍ من إيفان بيريشيتش (11)، ودينزل دامفريز (33)، وأليكسيس سانشيز (52)، ولاوتارو مارتينيز (77)، وروبرتو غاليارديني (87).

إنتر ميلان يوسع الفارق في صدارة الترتيب

وارتفع رصيد إنتر بعد هذا الانتصار الضخم إلى 43 في صدارة ترتيب السيري آ بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وهذا هو الفوز الـ 13 للنيراتزوري مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد ساليرنيتنانا عند 8 نقاط في المركز العشرين والأخير.