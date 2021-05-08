إنتر ميلان يكتسح سامبدوريا بخماسية

قاد هدفان من أليكسيس سانشيز إنتر ميلان للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي بطريقة رائعة بعد فوز ساحق بنتيجة 5-1 على سامبدوريا على ملعب سان سيرو اليوم السبت ضمن المرحلة الـ 35.

وحسم إنتر لقبه الأول خلال 11 عاماً الأحد الماضي بعد فشل أتالانتا في الفوز على ساسوولو، وفي أول مباراة بعد تتويجه بطلاً، لم يظهر إنتر أي علامات على التراجع.

وسجل روبرتو غاليارديني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة قبل أن يحرز سانشيز هدفه الأول في اللقاء من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 26.

وقلص كيتا بالدي دياو الفارق لسامبدوريا في الدقيقة 35، لكن سانشيز نجح مباشرة في وضع الكرة في الشباك في الجهة الأخرى ليعيد تفوق إنتر إلى هدفين.

وفي الشوط الثاني، واصل النيراتزوري سعيه لإحراز الأهداف، وسجل الشاب أندريا بينامونتي هدفه الأول مع النادي في الدقيقة 61، قبل أن يهز لاوتارو مارتينيز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 70 ليحسم الانتصار.

وبانتصاره الثالث على التوالي في الدوري، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 85 نقطة بفارق 15 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم، فيما بقي سامبدوريا في المركز التاسع.