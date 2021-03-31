إنتر ميلان ينافس برشلونة على توقيع فاينالدوم

اقترب جورجينيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول من الرحيل عقب نهاية عقده الصيف القادم.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الهولندي لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع ليفربول حول تجديد عقده، مشيرة إلى أنه سيغادر الريدز بالتالي.

وأضافت أن فاينالدوم يحظى بإعجاب مواطنه رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، موضحة أن البارسا قد يقدم عرضاً للاعب لمدة 3 مواسم مقابل 8 ملايين يورو سنوياً.

وتابعت الصحيفة أن إنتر ميلان يحاول مزاحمة برشلونة، حيث يتطلع النيراتزورى للتعاقد مع فاينالدوم، لتعزيز خط وسطه، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نجمه مارسيلو بروزوفيتش.

وختمت بأن إنتر لم يذهب مع ذلك إلى أبعد من السؤال عن موقف فاينالدوم دون تقديم أي عرض له، كونه يدرك جيداً أن كومان قد يلعب دوراً في التأثير على قرار اللاعب والانتقال إلى برشلونة.