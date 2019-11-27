إنتر ميلان ينعش آماله بالتأهل بعد تغلبه على سلافيا براغ

أنعش إنتر ميلان الإيطالي آماله في بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الصعب على مستضيفه سلافيا براغ التشيكي بثلاثة أهداف لهدف لحساب المجموعة السادسة.

سجل للنيراتزوري كلٌ من لاوتارو مارتينيز (هدفان في الدقيقتين 19 و 88)، وروميلو لوكاكو (81)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع توماس سوتشيك في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

بهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني على حساب بوروسيا دورتموند الألماني الذي تراجع بدوره إلى المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد سلافيا براغ عند نقطتين في المركز الرابع والأخير ليغادر البطولة بشكل رسمي.