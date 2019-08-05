إنتر ميلان يهدد إيكاردي بالتجميد

دخلت العلاقة بين إنتر ميلان ومهاجمه ماورو إيكاردي منعطفاً خطيراً، وفقاً لوسائل إعلام إيطالية أمس الأحد.

وقالت صحيفتا "كورييري ديلو سبورت" و"غازيتا ديلو سبورت" أن إنتر وجه تهديداً مباشراً للمهاجم الأرجنتيني في أعقاب رفض اللاعب الانتقال إلى نابولي وروما.

وأشارت الصحيفتان إلى أن رسالة إدارة النيراتزوري إلى إيكاردي كانت واضحة تماماً، وهي أن عليه الانتقال إلى أحد الناديين أو مواجهة تجميده لمدة عامين حتى نهاية عقده.

وأكدت التقارير أن قائد الفريق السابق رفض عرضي روما ونابولي، لأنه يريد البقاء في إنتر أو الرحيل إلى يوفنتوس، وهو ما تعترض عليه إدارة ناديه تماماً.

وخرج إيكاردي من حسابات المدرب الجديد أنتونيو كونتي، ولا يضعه الأخير ضمن مشروعه المستقبلي في النيراتزوري، خاصة في ظل الأزمات التي أثارها الموسم الماضي، مما أدى إلى سحب شارة القيادة منه.

ويرفض مسؤولو إنتر انتقال إيكاردي إلى يوفي، إلا في حالة واحدة فقط، وهي الحصول على خدمات مواطنه باولو ديبالا.