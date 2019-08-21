إنتر ميلان يوافق على انتقال إيكاردي إلى نابولي

أكد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن إنتر ميلان وافق بشكل نهائي على عرض جاره نابولي من أجل الحصول على خدمات ماورو إيكاردي.

وعرض البارتينوبي 65 مليون يورو على النيراتزوري لحسم صفقة المهاجم المثير للجدل، وهو عرض قبلته إدارة الأفاعي في ظل رغبة المدرب أنتونيو كونتي بالتخلص منه.

ومن المتوقع أن يبدأ نابولي مفاوضاته الرسمية مع إيكاردي، لمحاولة إقناعه بالتوقيع على عقدٍ يمتد لـ 5 مواسم مقابل حصوله سنوياً على راتب يقدر بنحو 6.5 مليون يورو.

في المقابل، يفكر إنتر جدياً في إبرام صفقتين إضافيتين خلال الأيام المقبلة، مع طلب كونتي التعاقد مع الثنائي أليكسيس سانشيز وآرتورو فيدال.