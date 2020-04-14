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إنتر يبدأ مفاوضاته مع فيدال ويرفض مقايضة لاوتارو

منشور 14 نيسان / أبريل 2020 - 10:24
آرتورو فيدال
آرتورو فيدال

بدأ مسؤولو إنتر ميلان التفاوض مع لاعب برشلونة، آرتورو فيدال، للحصول على خدماته في سوق الانتقالات القادم.

وقالت صحيفة" سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إنتر وضع الدولي التشيلي ضمن أبرز أهدافه مشيرة إلى أن لاعب بايرن ميونيخ ويوفنتوس السابق قد يغادر بالفعل ملعب كامب ناو لأنه يريد توقيع عقد طويل الأمد، مع نادٍ يمتلك مشروعاً عظيماً.

وأوضحت أن برشلونة لن يمانع فكرة الاستغناء عن خدمات فيدال لصالح إنتر، وأن البارسا يريد تضمين لاوتارو مارتينيز في هذه الصفقة، حيث يعد الأرجنتيني هدفاً بارزاً للنادي الإسباني، لكن النيراتزوري يرفض فكرة الصفقة التبادلية، حيث يريد التعاقد مع فيدال بشكل منفصل.

Via SyndiGate.info


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