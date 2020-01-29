إنتر يبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

عبر إنتر ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد الفوز على ضيفه فيورنتينا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا.

شهدت المواجهة مشاركة كريستيان إيريكسن القادم الجديد إلى النيراتزوري من توتنهام، كبديل في الدقيقة 66 بدلاً من أليكسيس سانشيز.

تقدم إنتر في النتيجة عن طريق الجناح أنتونيو كاندريفا في الدقيقة 44.

ونجح الفيولا في معادلة النتيجة عبر مارتن كاسيريس في الدقيقة 60.

وبعد نزول الصفقة الجديد مباشرة، نجح نيكولو باريلا في تسجيل الهدف الثاني لإنتر وتأكيد الصعود إلى نصف النهائي.

وسيواجه إنتر غريمه نابولي في المربع الذهبي بعدما نجح فريق المدرب جينارو غاتوزو في إقصاء لاتسيو في ربع النهائي، فيما سيلتقي يوفنتوس مع ميلان.