إنتر يتخطى خيتافي ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما نجح في إقصاء خيتافي من دور الستة عشر بالفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء.

وأقيمت المباراة على ملعب فيلتنس آرينا بألمانيا، نظراً لأن مباراة الذهاب لم تكن قد جرت بعد على عكس بعض المباريات الأخرى التي أقيمت مواجهات الذهاب منها، ثم إيابها على ملعب أحد الفريقين وليس في ملعب محايد.

بدأت المباراة بشكل قوي من قبل خيتافي الذي تحكم في الدقائق الأولى مع تحجيم لعناصر النيراتزوري بصورة كبيرة على عكس المتوقع.

لكن بعد مرور النصف ساعة الأولى بدأ إنتر يتحرر ويخرج من مناطقه وينجح في شن الهجمات على مرمى خيتافي والوصول بأكثر من كرة.

وفي الدقيقة 33، نجح روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الأول لصالح إنتر بعد كرة طولية استلمها وروضها وسددها بيسراه بمهارة في الشباك.

في الشوط الثاني سنحت الفرصة أمام خيتافي لتسجيل هدف التعادل حين احتسب لهم حكم اللقاء أنثوني تايلور ركلة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

لكن البديل خورخي مولينا القائد تولى التنفيذ بشكل سيء ليرسل الكرة إلى خارج الملعب مبقياً النتيجة على ما هي.

وفي الدقيقة 83 وبعد دخوله بلحظات نجح كريستيان إيريكسن في تسجيل الهدف الثاني للنيراتزوري ليحسم اللقاء.

وتأهل إنتر بالتالي إلى ربع النهائي، البطولة الوحيدة التي يحاول إنقاذ موسمه بالفوز بها بعد الفشل في الدوري والكأس المحليين.

وسيلاقي النيراتزوري في الدور القادم المتأهل من مواجهة باير ليفركوزن الألماني ورينجرز الاسكتلندي.