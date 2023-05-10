إنتر يتفوق على ميلان ويقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا

البوابة - قطع إنتر ميلان الإيطالي شوطاً كبيراً نحو بلوغ نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المستحق على مواطنه ومستضيفه أي سي ميلان بهدفين دون رد على أرضية ملعب سان سيرو في ذهاب الدور نصف النهائي.

وبات النيراتزوري على أعتاب التأهل لنهائي المسابقة بانتظار نتيجة مواجهة العودة التي ستقام على نفس الملعب يوم الثلاثاء المقبل.

جاء هدفا إنتر سريعاً وخلال أول 11 دقيقة من اللقاء عن طريق المخضرم البوسني إيدين دجيكو (9)، والأرميني هنريك مخيتاريان (11).

كما رد القائم تسديدة صاروخية من التركي هنريك مخيتاريان كانت ستمنح الإنتر الهدف الثالث.

ولم يدخل الروسونيري صاحب الـ 7 ألقاب في البطولة أجواء المباراة إلا مع بداية الشوط الثاني، لكن لاعبيه لم ينجحوا في زيارة شباك الحارس أندريه أونانا.

وجاءت أخطر الفرص عن طريق الإيطالي ساندرو تونالي الذي سدد أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأفاعي.

يذكر أن ميلان خاض المواجهة دون خدمات نجمه البرتغالي رافاييل لياو الغائب بداعي الإصابة.