إنتر يجدد الفوز على ميلان ويبلغ نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2010

تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2010 بعد فوزه المستحق على مواطنه أي سي ميلان بهدفٍ دون رد على أرضية ملعب سان سيرو في إياب الدور نصف النهائي.

وكان النيراتزوري قد انتزع النصر ذهاباً بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي ليضمن التأهل للمباراة النهائية في اسطنبول بمجموع المواجهتين 3-0.

قدم الفريقان عرضاً عادياً وأهدر كلاهما عدة فرص سانحة للتسجيل وسط تألق حارسي المرمى أندريه أونانا ومايك مانيان.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 73 إثر تبادل للكرة ما بين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وزميله البديل البلجيكي روميلو لوكاكو.

ووصلت الكرة في نهاية المطاف للاوتارو على الناحية اليسرى من منطقة الجزاء ليسدد أرضية صعبة على يمين الحارس مانيان مؤكداً تأهل فريقه.

إنتر ميلان ينتظر الفائز من موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد

سينتظر إنتر ميلان الطرف الذي سيواجهه في النهائي بعد الكشف عن هوية المتأهل عن لقاء المربع الذهبي الآخر بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ليلة الأربعاء، علماً بأن مواجهة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.