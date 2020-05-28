إنتر يحدد الطريقة الوحيدة لرحيل لاوتارو إلى برشلونة

أكد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، أن المهاجم لاوتارو مارتينيز لن يرحل عن صفوف النيراتزوري إلا بطريقة واحدة.

وقال أوسيليو في تصريحات لشكبة ”سكاي سبورت إيطاليا“: ”موقف لاوتارو مارتينيز مع النادي واضح، ولا يوجد سوى طريق واحد لرحيله عن النادي، وهو دفع الشرط الجزائي في عقده“.

وتابع: ”علاقتنا جيدة للغاية مع برشلونة، ولكننا لم نعرض اللاعب للبيع ولا نرغب في رحيله، لذا فالطريقة الوحيدة هي دفع الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو“.

وأضاف: ”تنتهي صلاحية الشرط في أول شهر يوليو، لذلك فهو لن يدوم طويلاً، ويمثل الطريقة الوحيدة الممكنة في الوقت الحالي لكي لا نرى لاوتارو مارتينيز في إنتر ميلان الموسم المقبل.

”نحن لا نناقش موقف لاوتارو مع أي طرف، لأنه يمثل قيمة كبيرة للنادي، ولا يزال هناك عامين في عقده، ولا توجد لدينا أي نية لبيع أفضل لاعبينا، بل نخطط لتعزيز الفريق خلال السوق“.

يذكر أن لاوتارو يعد الهدف الرئيسي لبرشلونة في موسم الانتقالات، لتعزيز خط هجومه وتوفير البديل المناسب للنجم لويس سواريز.