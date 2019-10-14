إنتر يخسر خدمات أليكسيس سانشيز حتى 2020

كشفت مصادر تشيلية، أن جناح إنتر أليكسيس سانشيز، يواجه خطر الغياب عن الملاعب لفترة طويلة، قد تمتد حتى بداية العام الجديد.

وتعرض المنتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة، لإصابة في الكاحل، أثناء مشاركته في اللقاء الودي الدولي، الذي جمع منتخب بلاده التشيلي بنظيره الكولومبي وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وما ضاعف قلق المدرب أنتونيو كونتي ومشجعي الأفاعي، البيان الذي أصدره الاتحاد التشيلي لكرة القدم حول نوعية الإصابة، وهي عبارة عن تمزق في الأوتار دون الكشف عن مدة الغياب أو فترة العلاج اللازمة.

وصباح الاثنين، قالت شبكة "تي واي سي سبورتس" أن مهاجم برشلونة وآرسنال السابق سيخرج من حسابات كونتي لمدة شهرين على أقل تقدير، مما يعني أن عام 2019 قد انتهى عملياً بالنسبة له.

ويواجه صاحب الـ 30 عاماً سوء حظ لا يُصدق منذ انتقاله إلى النيراتزوري، وكانت البداية بجلوسه على مقاعد البدلاء لعدم اكتمال لياقته بعد تعافيه من الإصابة، وحتى بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية، حصل على بطاقة حمراء أمام سامبدوريا، غاب إثرها عن المواجهة الأهم أمام يوفنتوس في قمة مواجهات المرحلة السابعة، التي خسرها فريقه بنتيجة 1-2.