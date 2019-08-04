إنتر يخطط لخطف ديبالا

أكد تقرير إعلامي أمس أن إنتر يحاول رد الصفعة ليوفنتوس هذا الصيف.

وكان النيراتزوري يتفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن روميلو لوكاكو، قبل أن يتدخل يوفي ويسحب البساط من تحت أقدام إنتر عارضاً خدمات باولو ديبالا على الشياطين الحمر.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إنتر يريد استغلال تردد ديبالا في الانتقال إلى يونايتد، ويسعى لتخريب قدوم لوكاكو إلى يوفنتوس.

وأشار إلى أن إنتر أبلغ يونايتد أنه مستعد لرفع عرضه المالي من 60 إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت لضم البلجيكي.

وأوضح أنه حتى الآن ليس معلوماً إذا كان يونايتد سيهتم بعرض إنتر، أم سينتظر آخر التطورات في الصفقة التبادلية مع يوفنتوس.