إنتر يخطف صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه الصعب على فيرونا

حقق إنتر فوزاً صعباً على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لهدف على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي ليخطف الصدارة من غريمه يوفنتوس.

تقدم الضيوف بهدف مفاجىء من ركلة جزاء عن طريق فاليريو فيري في الدقيقة 19، إلا أن ماتياس فيسينو منح النيراتزوري التعادل في الشوط الثاني 65، قبل أن يسجل نيكولو باريلا هدف الانتصار الثمين قبل نهاية المواجهة بـ 7 دقائق.

بهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني، فيما بقي رصيد هيلاس فيرونا ثابتاً عند 15 نقطة في المركز التاسع.