إنتر يرفض الاستسلام في سعيه لضم فيدال

يبدو أن إنتر يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع لاعب الوسط آرتورو فيدال.

كان الدولي التشيلي على رأس قائمة إنتر للتعاقدات الجديد في فصل الشتاء، لكن تمسك إدارة برشلونة ببقاء اللاعب دفع إنتر للتعاقد مع كريستيان إيريكسن.

وحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، بالرغم من الصراع الكبير على صدارة الدوري في الوقت الحالي مع يوفنتوس إلا أن رئيس النادي جيوسيبي ماروتا لم يتخلى عن حلمه الخاص بضم فيدال من برشلونة.

ويعتقد مسؤولو إنتر أن النجم التشيلي سيشكل رفقة إيريكسن أفضل خط وسط في أوروبا.

وعاد إنتر للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم رفقة المدرب أنتونيو كونتي الذي تولى المسؤولية خلفاً للوتشيانو سباليتي.

ويتواجد إنتر حالياً في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر الذي سقط أمس أمام هيلاس فيرونا بثنائية مقابل هدف، وسيكون لدى إنتر فرصة ذهبية للمشاركة في الصدارة عندما يواجه ميلان اليوم في ديربي الغضب.